Бывший американский советник шефа Пентагона в отставке, советник экс-президента США Дональда Трампа полковник Дуглас Макгрегор заявил в эфире местного телеканала Fox News в беседе с телеведущим Такером Карлсоном о том, что Вашингтону не по карману война против России. Он напомнил о том, что Вооруженные силы Украины несут большие потери личного состава в рамках сражения с ВС РФ. В частности, российские войска смогли ликвидировать три отдельные армии противника, которые были направлены киевским режимом.

Украинцев давят. Даже The Washington Times и The New York Times, наконец, начинают писать правду.

Дуглас Макгрегор, полковник США в отставке