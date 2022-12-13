Эксперт рассказал о грядущем банкротстве США.

Бывший американский советник шефа Пентагона в отставке, советник экс-президента США Дональда Трампа полковник Дуглас Макгрегор заявил в эфире местного телеканала Fox News в беседе с телеведущим Такером Карлсоном о том, что Вашингтону не по карману война против России. Он напомнил о том, что Вооруженные силы Украины несут большие потери личного состава в рамках сражения с ВС РФ. В частности, российские войска смогли ликвидировать три отдельные армии противника, которые были направлены киевским режимом.

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Эксперт напомнил в эфире телеканала о том, что Россия умоляла США не вводить Украину в НАТО, но Вашингтон проигнорировал озабоченности Москвы по этому поводу. Затем Россия дала понять недружественным странам о том, то будет защищать национальные интересы, связанные с обеспечением безопасности. Дуглас Макгрегор ответил на вопрос Такера Карлсона о возможности войны США против России и Китая. Гость шоу, полковник рассказал, что США не могут позволить себе войну с Россией, а Китай в этот перечень можно даже не включать, так как Вашингтон находится в текущий момент "на пути к банкротству". Он уверен, что чиновники не смогут спасти банки таким же способом, как это было ранее.

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Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live