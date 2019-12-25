В США у Су-57 объявили "новый уровень смертоносности"

The National Interest рассказал о перспективах по вооружению новейшего российского самолета пятого поколения.

В США у российского Су-57 объявили "новый уровень смертоносности" и скорости. Об этом рассказали журналисты издания The National Interest. Авторы публикации оценили степень возможной ликвидации противника экипажем боевого самолета за счет поставки ему гиперзвукового вооружения.

В конце прошлого года Россия объявила, что первые серийные истребители Су-57 будут использованы для испытаний гиперзвукового оружия воздушного базирования в Государственном летно-испытательном центре в Ахтубинске публикация The National Interest

Военные эксперты напомнили, что сейчас гиперзвуковые ракеты имеет российский истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31. Он сопосбен атаковать противника или вражескую цель при помощи комплекса 9-А-7660 "Кинжал". Американские специалисты утверждают, что пока что Су-57 получает для собственной защиты и возможной атаки ракеты класса "воздух-воздух" К-77М и Х-74М2.

В США Ту-160 назвали грузовиком с ракетами.

Фото: Минобороны России