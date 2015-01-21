В США создали беспилотник с имитацией птичьих когтей

Вместо мышц и сухожилий инженеры использовали моторы и лески

Инженеры Стэнфордского университета создали беспилотный летательный аппарат, который имеет лапы для захвата предметов. Об этом пишет издание Science Robotics.

При создании дрона разработчики вдохновлялись способностями птиц переносить различные предметы при помощи когтей, а также держаться ими за ветки и отталкиваться от объектов в начале полета. Отмечается, что инженеры сконцетрировали особое внимание на попугаях и сапсанах.

Устройство под названием SNAG (Stereotyped Nature-inspired Aerial Grasper) состоит из квадрокоптера и птичьих лап, напечатанных на 3D-принтере. Вместо мышц и сухожилий инженеры использовали моторы и лески. При приземлении на ветки дрон может зацепиться всего за 20 миллисекунд.

Создатели беспилотника уверены, что их изобретение будет полезно при изучении дикой природы и наблюдениями за животными. Кроме того, дрон можно будет использовать при поисково-спасательных операциях.

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Видео: YouTube/Science Magazine