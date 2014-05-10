Ученые нашли в Танзании следы неизвестного предка человека

Возраст следов составляет 3,6 млн лет.

В северной Танзании ученые нашли следы, которые принадлежат ранее неизвестному виду гоминид. Статья опубликована в журнале Nature.

Следы эти не похожи ни на отпечатки человека, ни на известных предков. Возраст следов составляет 3,6 млн лет. Предполагалось даже, что отпечатки эти были оставлены медведем, который шел на задних лапах. Однако экспериментально эта теория не подтвердилась. По этой причине предполагается, что отпечатки оставил неизвестный ранее предок человека.

Отмечается, что этот вид обладал неуклюжей походкой крест-накрест, то есть ступня при каждом шаге пересекала среднюю линию тела.

Фото: pixabay