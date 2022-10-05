Ведант Пател рассказал о судьбе Роберта Гилмана.

В США сообщили, что следят за ситуацией с осужденным в Воронеже Гилманом. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал заместитель официального представителя американского внешнеполитического ведомства Ведант Пател. Чиновник добавил, что в Госдепе настаивают на том, чтобы российская сторона предоставляла своевременный консульский доступ к гражданам США, а также относилась к этим иностранцам справедливо.

Нам известно о решении российского суда. Мы серьезно относимся к своим обязательствам по отношению к американским гражданам за рубежом и следим за ситуацией. Ведант Пател, зампресс-секретаря Госдепа США

Дипломат не стал отвечать на вопрос СМИ о том, связывались ли американские представители с российскими властями по вопросу ситуации с Гилманом. Ведант Пател пояснил, что не вправе раскрывать детали личной жизни соотечественника.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State