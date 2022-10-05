Иностранец осужден на 4,5 года.

В Воронеже ударивший полицейского американец получил тюремный срок. Соответствующее заявление сделали представители прокуратуры со ссылкой на суд Центрального района города. Инстанция приговорила Роберта Гилмана к лишению свободы в колонии общего режима.

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До начала судебного заседания сам Гилман заявил о своей невиновности,так как совершил преступление в бессознательном состоянии. В прокуратуре региона уточнили, что сторона обвинения просила назначить фигуранту расследование наказание в виде лишения свободы на срок 4,5 года. Во время оглашения приговора суд отметил, что за время своего нахождения в следственном изоляторе Гилман получил четыре взыскания за нарушение режима содержания. Один раз мужчину выгоняли в карцер на семь суток. Он также получил три выговора.

Напомним, что Гилман 17 января 2022 года был доставлен в дежурную часть линейного отдела полиции в Воронеже. Мужчина в состоянии опьянения нарушил общественный порядок в вагоне пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Сухум - Москва. В отделении правоохранительных органов он не менее двух раз ударил ногой сотрудника полиции. После этого в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ, а также административные расследования по статьям за мелкое хулиганство и нарушение пребывания на территории РФ. Ему присудили штраф в размере 500 рублей и пять суток ареста. Далее иностранца задержали по уголовному делу о насилии в отношении представителя МВД. Гилман выплатил пострадавшему 15 тысяч рублей, а также отправил аналогичную сумму денежных средств в благотворительную организацию.

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Фото и видео: Telegram / SHOT