Наркоторговца, скрывавшегося 15 лет, поймали в Мариинском театре

Наркоторговца нашли в Мариинском театре, где он неофициально работал подсобным рабочим.

В пятницу, 30 сентября, в Петербурге задержали наркоторговца, которого осудили 15 лет назад за сбыт наркотиков. Все это время мужчина скрывался от полиции. Последние несколько лет он неофициально работал в Мариинском театре, пишет пресс-служба УФСИН по городу и Ленобласти.

В 2006 году подозреваемый скрылся от следствия. Спустя два года его заочно признали виновным в сбыте наркотиков в особо крупном размере и приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Наркоторговца нашли в Мариинском театре, где он неофициально работал подсобным рабочим. Сейчас задержанного заключили под стражу.

Фото: Piter.tv

