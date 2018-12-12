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В США 5 июля снесут здание школы из сериала "Твин Пикс"

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Первый сезон сериала был представлен в 1990 году.

Американскую среднюю школу Mount Si, в которой снимались сцены сериала "Твин Пикс", готовят к сносу. Об этом сообщил портал Dazed.

Здание школы, которое находится в Вашингтоне, снесут 5 июля. Именно в этом учреждении снимали сцены сериала Дэвида Линча "Твин Пикс".

Снос начинается в ближайшее время. Покойтесь с миром, красные шкафчики. Увидимся во сне.

Пользователь Twitter CourtenayCal

Первый сезон сериала был представлен в 1990 году. Все действия происходят вокруг расследования убийства одной из школьниц.

Около месяца назад скончалась актриса из "Твин Пикс" Пегги Липтон.
Видео: YouTube/ Трейлеры TOП-100

Теги: сериал, съемки, твин пикс
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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