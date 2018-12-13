Скончалась актриса из "Твин Пикс" Пегги Липтон

Обладательнице "Золотого глобуса" было 72 года.

В США на 73-ом году жизни скончалась актриса Пегги Липтон. Об этом сообщают зарубежные СМИ, ссылаясь на дочь артистки. Причины смерти не уточняются, однако известно, что последние годы жизни она боролась с раком толстой кишки.

Липтон родилась в Нью-Йорке 30 августа 1946 года. В юном возрасте актриса работала моделью, после чего начала сниматься в кино. Известность ей принесли роли в таких сериалах, как "Твин Пикс", "Моя жена меня приворожила", "Отряд Стиляга". За последний она неоднократно номинировалась на премию "Золотой Глобус" и "Эмми". В 1971 году Липтон выиграла премию Голливудской ассоциацией иностранной прессы в номинации "Лучшая женская роль на ТВ".

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