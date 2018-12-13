Умер актёр Клемент фон Франкенштейн

Актеру "Да здравствует Цезарь!" было 74 году.

В США на 75-ом году жизни скончался британский актер Клемент фон Франкенстайн. Об этом сообщают зарубежные СМИ. Причиной смерти артиста стала гипоксия. Перед кончиной Франкенстайн 10 дней находился в искусственной коме.

За свою карьеру он сыграл ролик в таких проектах как "Смерть ей к лицу", "Да здравствует Цезарь!", "Самоволка", "Блудливая калифорния", "Звездный путь" и другие.

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