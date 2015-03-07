Больше года в Ричмонде шли суды относительно снова монумента.

В США снесли главный памятник в столице Конфедерации. Об этом рассказали журналисты с американского телеканала CNN. Известно, что конная статуя Роберта Ли была установлена на мемориальной аллее Ричмонда в штате Вирджиния. Этот город ранее считался столицей во время Конфедеративных штатов Америки. Ранее памятник осквернила толпа протестующих во время массовых волнений в 2020 году. Она находилась в таком виде все время (больше года), пока шли суды относительно демонтажа объекта.

Специалисты сняли 12-тонную скульптуру с постамента, после чего распилили на куски и увезли. За мероприятием наблюдали активисты движения Black Lives Matter. В настоящее время городские власти Ричмонда намерены "переосмыслить" аллею. Ранее с нее были убраны все памятники, имеющие отношение в Конфедерации. Планируется также извлечь "капсулу времени", так как она является артефактом конфедеративного движения. Под памятник генералу Ли объект был заложен при установке. Взамен старой версии в новую "капсулу времени" чиновники заложат медицинскую маску, снимок карабкающихся на монумент активистов и прочими воспоминаниями о 2020 годе.

Напомним, что именно генерал Ли подписал договор о капитуляции сил КША в конце Гражданской войны. Он считался символом примирения сторон.

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Фото: Pixabay.com