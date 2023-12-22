Легкомоторный самолет экстренно сел на шоссе в США

Никто не пострадал в результате авиааварии.

На территории США легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на одном из шоссе штата Вирджиния. Соответствующее заявление сделали американские журналисты местного телеканала CNN. Известно, что пострадавший борт вылетел с территории вашингтонского международного аэропорта имени Даллеса. Дополнительно в СМИ отметили, что никто из семи человек, находившихся в салоне воздушного средства, не пострадал

Самолет авиакомпании Southern Airways Express рейса 246 совершил жесткую посадку на шоссе 606. заявление телеканала CNN

Блинкен вернется в США позже запланированного из-за поломки самолета.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости США, CNN