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Легкомоторный самолет экстренно сел на шоссе в США

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Никто не пострадал в результате авиааварии.

На территории США легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на одном из шоссе штата Вирджиния. Соответствующее заявление сделали американские журналисты местного телеканала CNN. Известно, что пострадавший борт вылетел с территории вашингтонского международного аэропорта имени Даллеса. Дополнительно в СМИ отметили, что никто из семи человек, находившихся в салоне воздушного средства, не пострадал

Самолет авиакомпании Southern Airways Express рейса 246 совершил жесткую посадку на шоссе 606.

заявление телеканала CNN

Блинкен вернется в США позже запланированного из-за поломки самолета.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости США, CNN

Теги: cnn, вирджиния, легкомоторный самолет, экстренная посадка
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Происшествия,

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