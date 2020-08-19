Неизвестные сносят памятник партизанам ВОВ в Бокситогорске

Причина вандализма пока не установлена.

В среду, 19 июля, на территории предприятия "Бокситогорский полимер" группа неизвестных начала снос памятника советским партизанам. На место непрошенные гости явились с болгаркой. Об этом сообщил online47.

Монумент был установлен рабочими завода еще в советские времена. По информации с сайта госзакупок, администрация Бокситогорского района подавала запрос на перенос некоего обелиска за 2 миллиона рублей, однако, на снос памятника героям никто не рассчитывал.

Представители муниципальной власти до сих пор не дают никаких комментариев.

Ранее мы рассказали о том, что петербуржцу удалось отсудить Минфина 200 тыс. рублей за моральный ущерб.

Видео: online47