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Неизвестные сносят памятник партизанам ВОВ в Бокситогорске

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Причина вандализма пока не установлена.

В среду, 19 июля, на территории предприятия "Бокситогорский полимер" группа неизвестных начала снос памятника советским партизанам. На место непрошенные гости явились с болгаркой. Об этом сообщил online47.

Монумент был установлен рабочими завода еще в советские времена. По информации с сайта госзакупок, администрация Бокситогорского района подавала запрос на перенос некоего обелиска за 2 миллиона рублей, однако, на снос памятника героям никто не рассчитывал.

Представители муниципальной власти до сих пор не дают никаких комментариев.

Ранее мы рассказали о том, что петербуржцу удалось отсудить Минфина 200 тыс. рублей за моральный ущерб.

Видео: online47

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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