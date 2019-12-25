Петербуржцу удалось отсудить Минфина 200 тыс. рублей за моральный ущерб

В 2007 и 2009 года истца обвиняли в отмывании денег.

Во вторник, 18 августа, стало известно, что Пушкинский суд взыскал с Министерства финансов России денежную компенсацию морального ущерба в пользу петербуржца.

Отмечается, что в 2007 и 2009 года истца обвиняли по двум эпизодам, предусмотренным 174.1 статьей УК РФ. Год назад дело в отношении мужчины прекратили, в его действиях состава преступления обнаружено не было. Он получил право на реабилитацию. После этого мужчина решил взыскать компенсацию за моральный ущерб. Истец оценил причиненные неудобства в 1,2 миллиона рублей.

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