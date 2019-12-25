В Ленобласти вынесли приговор по уголовному делу о покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере

Петербуржец планировал сбыть крупную партию наркотиков путем размещения "закладок".

Во вторник, 18 августа, стало известно, что Всеволожский районный суд Ленобласти вынес приговор в отношении 31-летнего петербуржца, об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Мужчину осудили за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере и покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере).

Суд установил, что подсудимый планировал сбыть крупную партию наркотиков путем размещения "закладок". Его задержали на месте преступления с наркотиками 25 марта текущего года. Суд приговорил подсудимого к наказанию в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее мы писали, что работник мастерской похитил инструмент после ссоры с начальником из-за зарплаты.

Фото: Piter.TV