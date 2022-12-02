В США смоделирован удар ядерной бомбы в 100 мегатонн по Киеву

По прогнозам специалистов, погибнет порядка 2,5 миллионов человек.

Американские специалисты смоделировали удар ядерной бомбы в 100 мегатонн по столице Украины - Киеву. Авторы ролика, распространившегося по социальным сетям, подготовили инфографику, в которой подсчитали негативные последствия такого развития регионального конфликта. В частности, они объяснили, на какой территории будет все разрушено, на какой сожжено радиацией и сколько человек погибнет. Они напомнили, что заряд подобной мощности ранее на планете никогда не испытывался ни одной страной. Исследования и расчеты экспертов из США показали примерный радиус поражения ядерным оружием. В зоне пораженеи попадет около 2,5 миллионов человек.

США не видят изменений ядерных планов РФ после переноса встречи по ДСНВ.

Фото и видео: Telegram / Kremlin_Russian