США не видят изменений ядерных планов РФ после переноса встречи по ДСНВ

Патрик Райдер оценил ситуацию по переносу консультаций в Каире.

Власти США не видят изменений ядерных российских планов после переноса встречи по ДСНВ (Двустороннем договоре о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений). Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами сделал официальный представитель американского оборонного ведомства, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Чиновник пояснил, что Вашингтон не увидит признаков того, что Москва готова применить свой ядерный арсенал. Таким образом специалист ответил на вопрос СМИ о том, повлиял ли каким-то образом на обстановку перенос российско-американских контактов.

До настоящего момента мы не видели ничего, что могло бы указывать на принятие Россией решения использовать ядерное оружие на Украине. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Напомним, что 28 ноября в МИД РФ сообщили, что заседание двусторонней консультативной комиссии России и США по ДСНВ, ранее запланированное на 29 ноября - 6 декабря в Каире, переносится на более поздний период

Пентагон считает возможной военную блокаду Тайваня со стороны Китая.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News