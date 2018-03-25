Патрик Райдер оценил доклад военного ведомства об угрозе со стороны КНР.

Пентагон считает возможной военную блокаду Тайваня со стороны Китая. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель американского оборонного ведомства Патрик Райдер. Бригадный генерал ВВС США прояснил положения профильного доклада, который военное ведомство презентовала законодателям местного Конгресса. Специалисты уверены в том, что Пекин способен прибегнуть к различным военным мерам в отношении региона. Речь идет как о блокаде острова, так и полномасштабном вооруженном вторжении.

Эти варианты могут варьироваться от воздушной и/или морской блокады до полномасштабного вторжения с высадкой десанта с целью захвата или оккупации некоторых из прибрежных островов или всего Тайваня. положение доклада

Напомним, что с 1949 года Тайвань управляется собственной администрацией. Это произошло после того, как на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши. Они потерпели поражение в гражданской войне КНР. Согласно официальной позиции Китая, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, регион является одной из китайских провинций. Вашингтон разорвал дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году, признав политику "одного Китая".

Пентагон анонсировал переговоры глав Минобороны США и Турции.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News