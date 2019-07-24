В США скончался петербургский 28-летний боксёр Максим Дадашев

После боя 20 июля ему провели трепанацию черепа, а 23 июля у него остановилось сердце.

В США 23 июля скончался петербургский боксер Максим Дадашев. Причиной смерти стали травмы, полученные во время боя за титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации, который состоялся в ночь на 20 июля. Об этом сообщило ТАСС.

В 11 раунде российский спортсмен пропустил много ударов, бой прекратили, после этого его стало тошнить, он потерял сознание. Врачи диагностировали у него отек мозга и провели ему трепанацию черепа. Однако, Дадашев умер 23 июля в возрасте 28 лет от остановки сердца. Как рассказал "Фонтанке" его бывший трене Олег Соколов, Дадашев уже болел вирусным менингитом в Египте, врачи не советовали ему выступать, у него была страшные головные боли.

Боксер Максим Дадашев провел на профессиональном ринге 14 боев, одержал 13 побед, 11 из которых — нокаутом. Год назад петербургский боксер стал чемпионом Америки по боксу. В США 20 июля 2019 года было его первое поражение и его последний бой.

Редакция Piter.TV приносит свои соболезнования родных и близким Максима Дадашева.

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Видео: YouTube/ Top Rank Boxing