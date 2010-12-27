В 29 лет умер шеф-редактор "Пусть говорят" Денис Коновалов

Причина смерти шеф-редактора не сообщается.

В возрасте 29 лет умер шеф-редактор ток-шоу "Пусть говорят" Денис Коновалов. Об этом сообщили в эфире Первого канала, на котором выходит передача.

Причина смерти шеф-редактора не сообщается, у него остались жена и сын. Его жена также работает над этим ток-шоу. Сам Денис Коновалов родился в Кузбассе, четыре года работал шахтером. Как рассказали его коллеги, работать на телевидении было его мечтой, особенно ему нравились передачи, когда удавалось почему кому-то из людей.

"Пусть говорят" выходит на Первом канале с августа 2005 года.

В 59 лет умер сыгравший в "Спортлото-82" актер Кмит.

Фото: Instagram/ Алина Коновалова