В 59 лет умер сыгравший в "Спортлото-82" актер Кмит

Последнее время у него болели почки, он лежал в реанимации.

В возрасте 59 лет умер актер Денис Кмит, сыгравший роль Павла в комедии "Спортлото-82". Об этом РБК сообщил его племянник, актер Алексей Дубровский.

Болел, в реанимации лежал две недели. Почки болели, на коляске он долго был, здоровье слабое. Алексей Дубровский

Дата и место похорон станут известны позднее.

Денис Кмит родился 25 декабря 1959 года, первый раз в фильме он снялся, когда ему было 6 лет. Это был фильм "Цыгане". В 1981 он окончил школу-студию МХАТ. После съемок в фильме "Спортлото-82 он попал в серьезную аварию и оказался в инвалидном кресле (травма позвоночника). Актер также рисовал, писал стихи и сценарии.

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Фото: kino-teatr