В 72 года умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано

МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии.

В возрасте 72 лет умер генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано. Об этом сообщил секретариат организации.

Незадолго до своей кончины Амано собирался подать в отставку. В его письме он отмечал, что гордится достижениями агентства за последние десять лет. В штаб-квартире МАГАТЭ в Вене будет приспущен флаг агентства в связи с кончиной Амано.

Юкия Амано руководил агентством с 2009 года.

На прошлой неделе на 66-ом году жизни умерла Пани Мюллерова из "Похождений бравого солдата Швейка".

Видео: YouTube/ IAEAvideo