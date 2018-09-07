В 72 года умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано

В возрасте 72 лет умер генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано. Об этом сообщил секретариат организации.
Незадолго до своей кончины Амано собирался подать в отставку. В его письме он отмечал, что гордится достижениями агентства за последние десять лет. В штаб-квартире МАГАТЭ в Вене будет приспущен флаг агентства в связи с кончиной Амано.
Юкия Амано руководил агентством с 2009 года.
На прошлой неделе на 66-ом году жизни умерла Пани Мюллерова из "Похождений бравого солдата Швейка".
Видео: YouTube/ IAEAvideo
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