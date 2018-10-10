Пани Мюллерова из "Похождений бравого солдата Швейка" умерла на 66-ом году жизни

На 66 году жизни скончалась актриса Центрального академического театра Российской армии Ольга Вяликова. Об этом сообщили на сайте театра.
Причина смерти пока что не называется. Информация о дате и месте прощания с актрисой появится позже.
Ольга Вяликова окончила Театральное училище имени Щукина и после эттогу поступила в труппу Московского театра Комедии. Однако, в 1980 году она перешла в труппу Театра армии. На ее счету множество ролей, самые знаменитые: Пани Мюллерова в "Похождениях бравого солдата Швейка", Симона в "Игре на клавишах души".
В 2014 году актрису наградили медалью "За трудовую доблесть".
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