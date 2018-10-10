Пани Мюллерова из "Похождений бравого солдата Швейка" умерла на 66-ом году жизни

Причина смерти актрисы Центрального академического театра Российской армии Ольги Вяликовой не называется.

На 66 году жизни скончалась актриса Центрального академического театра Российской армии Ольга Вяликова. Об этом сообщили на сайте театра.

Причина смерти пока что не называется. Информация о дате и месте прощания с актрисой появится позже.

Ольга Вяликова окончила Театральное училище имени Щукина и после эттогу поступила в труппу Московского театра Комедии. Однако, в 1980 году она перешла в труппу Театра армии. На ее счету множество ролей, самые знаменитые: Пани Мюллерова в "Похождениях бравого солдата Швейка", Симона в "Игре на клавишах души".

В 2014 году актрису наградили медалью "За трудовую доблесть".

В возрасте 93 лет умер художник-постановщик "Мосфильма" Стален Волков.