Видео из США: Самолет совершил экстренную посадку на шоссе и остановился на светофоре

Очевидцы сняли на видео аварийную посадку легкомоторного самолета на дорогу.

В США легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на автомагистрали.

ЧП произошло 1 августа утром в Паркленде (штат Вашингтон). Мужчина летел на работу на частном самолете KR-2, когда неожиданно прекратилась подача топлива в двигатель. Пилот принял решение приземлиться на автомагистраль. Несмотря на отказ двигателя, мужчине удалось безопасно спланировать и сесть на шоссе.

Во время приземления не пострадали ни самолет, ни автомобили. Пилот смог остановить летательный аппарат на светофоре у перекрестка. Прибывший на место посадки полицейский помог убрать пилоту самолет с проезжей части.

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Видео: YouTube/Optimistic