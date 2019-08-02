В ДТП с автобусом на Ставрополье погибли 5 человек и 18 пострадали

Автобус ехавший из Волгограда в Ставрополь столкнулся лоб в лоб с грузовиком.

Сегодня ночью, 2 августа, на Ставрополье в ДТП с автобусом и грузовиком погибли 5 человек, в том числе водитель автобуса.

ДТП произошло глубокой ночью в Апанасенковском районе Ставрополья. Автобус рейсом Волгоград - Ставрополь сошелся лоб в лоб с грузовиком "Рено". В результате мощного удара автобус перевернулся на трассе, а искореженный грузовик выехал в поле.

В ДТП погибли 5 человек, в том числе водитель автобуса. 14 человек госпитализированы в больницу, 3 из них в тяжелом состоянии в реанимации. Еще 4 пострадавшим оказана амбулаторная помощь.

Сначала говорилось, что виновником аварии мог быть 59-летний водитель автобуса. На границе со Ставропольем его останавливали сотрудники ГИБДД, которые предлагали ему отдых, от которого он отказался. Сейчас, изучив записи видеорегистратора, в ГИБДД сделали предположение, что на встречку выехал большегруз, а автобус пытался уйти от столкновения. О состоянии водителя грузовика не сообщается.

Видео и фото: HUE