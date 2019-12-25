В США россиянина Левашова приговорили к отбытому тюремному сроку

Мужчина будет освобожден из тюрьмы.

В США россиянина Петра Левашова приговорили к отбытому тюремному сроку. Мероприятие транслировалось при помощи Zoom. Решение принималось Федеральным окружным судом в американском штате Коннектикут. Фигуранта расследования признали виновным по делу о мошенничестве и других преступлениях.

Я решил, что приговор к уже проведенному в заключении сроку является достаточным. Вы находитесь под стражей уже приблизительно 33 месяца. Роберт Чатини, судья США

Такое постановление означает, что Петр Левашов будет освобожден из заключения. При приговоре судья учел тот факт, что мужчина долгое время находится далеко от дома и семьи. Не исключен вариант дальнейшей депортации россиянина. Однако сроки этого процесса не уточняются. Если Левашов останется на территории США, то три года будет находиться под особым контролем властей. Адвокат Левашова назвал нереалистичным сценарием, что его клиент будет способен выплатить 3,5 млн долларов в качестве нанесенного ущерба.

Напомним, что россиянина поймали 7 апреля 2017 года в Испании. Мадрид в октябре удовлетворил запрос США на экстрадицию. В США мужчину заподозрили в рассылке спама, создании вредоносного ПО и компьютерном мошенничестве. В сентябре 2019 года Левашов признал вину в сговоре, нанесении ущерба защищенной технике, краже персональных данных при отягчающих обстоятельствах.

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