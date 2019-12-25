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Минюст США ввел временный мораторий на смертную казнь
Сегодня, 7:49
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Минюст США ввел временный мораторий на смертную казнь

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Ведомство разбирается с постановлениями, принятыми при администрации Трампа.

Минюст США ввел временный мораторий на смертную казнь на федеральном уровне. Об этом сообщается на официальном сайте профильного ведомства. С 1 июля генеральным прокурором страны Мерриком Гарлендом введен мораторий на исполнение приговоров на национальном уровне. Этот документ будет действовать до тех пор, пока министерство юстиции не проанализирует политику ведомства в сфере высшей меры наказания, которая проводилась при президенте Дональде Трампе.

Сегодня министр юстиции ... издал меморандум о введении моратория на смертную казнь на федеральном уровне до завершения обзора политики и процедур министерства. Казни на федеральном уровне не будут назначаться, пока проводятся обзоры.

постановление Минюста США

Чиновники заметили, что обеспечивают не только соблюдение конституционных прав, но также справедливое и гуманное обращение. Специалисты заметили, что администрации Трампа ввела ряд изменений в политике приведения смертной казни. Сейчас Вашингтон распорядился изучить дополнение к федеральному протоколу, принятое в 2019 году. Эксперты оценят "риск боли и страданий" из-за использования пентобарбитала во время введения человеку смертельной инъекции.

СМИ: несколько конгрессменов призвали Байдена отменить смертную казнь после инаугурации.

Фото: Pixabay.com

Теги: меррик гарленд, минюст, мораторий на смертную казнь, смертная казнь
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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