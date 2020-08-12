В The Drive сравнили МиГ-29 с МиГ-35.

В США российский МиГ-35 назвали дохлой уткой. Об этом сообщили журналисты из The Drive. Авторы публикации напомнили, что самолет поколения 4++ основан на истребителе МиГ-29, который впервые поднялся в воздух 43 года назад. В издании рассказали, что борт практически не закупается в Минобороны России. Военные отдают предпочтение Су-30СМ.

В The Drive объяснили, что МиГ-25 остается по-прежнему боеспособным. Он также получил значительные улучшение по сравнению с МиГ-29. Однако специалисты отмечают, что перспективы массовых закупок данного самолета Военно-космическими силами РФ остаются "прозрачными", особенно на фоне начала серийного производства Су-57. В настоящее время разработчики МиГ-35 ищут иностранных покупателей.

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Видео: Минобороны России