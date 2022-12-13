В США резко осадили сенатора, потребовавшего F-16 для Украины

Такер Карлсон рассказал о том, что политика Линдси Грэма может привести мир к ядерной войне.

Американский ведущий с телеканала Fox News Такер Карлсон раскритиковал местного сенатора из Конгресса США Линдси Грэма, который ранее потребовал от Пентагона отправить Вооруженным силам Украины истребители F-16 американского производства для их участия в региональном конфликте. По мнению журналиста, политик является "агрессивно настроенным" "либеральным республиканцем" и убежденным неоконсерватором, который считает государственные границы киевского режима более важными, чем собственные границы и национальная безопасность Вашингтона. Позицию сенатора Такер Карлсон назвал настоящим помешательством. Он уверен, что Линдси Грэм обеспокоен лишь неоконсерваторской политикой и не волнуется о будущем, так как у него нет детей.

Оснащение украинской армии истребителями F-16 означало бы прямую вовлеченность Америки в конфликт против вооруженной ядерным оружием России... прямая и, возможно, очень короткая дорожка до обмена ядерными ударами. Такер Карлсон, журналист FX

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Фото и видео: YouTube / Fox News