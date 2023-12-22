В США разоблачили "теневое" правительство, руководящее Америкой

Энди Биггс назвал тех, кто на самом деле руководит в США.

Сейчас страной руководит администрация американского президента, а не сам лидер Белого дома Джо Байден. Такое мнение в эфире местного телеканала Fox Business согласил член законодательного органа, представитель Республиканской партии США Энди Биггс. Иностранный политик пояснил, что многие соотечественники подходят к нему и задают вопрос о том, кто же на самом деле руководит в Вашингтоне.

Все мы видим его умственные способности, когнитивные нарушения. Все мы ощущаем, что в действительности не Байден стоит во главе страны. Это его кабинет. Каждый из них правит в своей вотчине. Энди Биггс, конгрессмен

Напомним, что Джо Байден — самый старый в истории президент США. Его частые оговорки и оплошности на публике регулярно становятся объектом едкой критики.

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Фото и видео: FOX Business