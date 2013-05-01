The Diplomat оценил современные российские подлодки.

В США рассказали о "серьезных проблемах" из-за ВМФ России. Об этом говорится в материале издания The Diplomat. Журналисты рассказали о возрождении атомных подводных лодок в российской армии. В американском СМИ уточнили, что после распада Советского Союза число и качестве военных АПЛ в составе ВМФ стало резко сокращаться. Однако данная тенденция фиксировалась только до 2000 года.

После резкого спада в 1990-х годах расходы на оборону увеличились с 2000 года, после прихода к власти Владимира Путина и резкого роста цен на нефть...боронный бюджет достиг пика в 90 миллиардов долларов в 2015 году и стабилизировался на уровне 65 миллиардов в 2019 году публикация The Diplomat

Авторы считают, что в настоящее время Россия сокращает сроки строительства современных АПЛ. Для их производства, в частности, используются инновационные технологии, работа над которыми началась еще во времена СССР.

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Фото: Piter.tv