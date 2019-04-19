Столтенберг объяснил усиление присутствия НАТО в Черном море

Он также рассказал о прошедших учениях с украинским ВМФ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил усиление присутствия североатлантического альянса в Черном море. Об этом он рассказал на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьером Украины Денисом Шмыгалем. Его слова приводит "РИА Новости".

НАТО усилила присутствие в регионе Черного моря, потому что мы признаем его стратегическую важность для всех союзников и партнеров. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

В североатлантическом альянсе зафиксировали усиление России в регионе после нелегальной аннексии Крыма. Столтенберг также рассказал о прошедших учениях с украинским ВМФ.

Ранее стало известно, что страны НАТО требуют от России не использовать 5G в приграничной зоне.

Видео: NATO News