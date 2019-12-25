F-22 засекли противокорабельные самолеты РФ около Берингова моря.

В США рассказали о перехвате российских Ил-38 в районе Аляски. Об этом сообщили представители Командования воздушно-космической обороной Северной Америки (NORAD, North American Aerospace Defense Command) через собственный аккаунт в Twitter. По данным специалистов, истребители США F-22 перехватили два противолодочных самолета из России. Инцидент произошел около Берингова моря.

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Эксперты заметили, что российские самолеты не входили в воздушное пространство США или Канады. В NORAD добавили, что в операции по перехвату кроме F-22 принимали участие KC-135 Stratotanker и E-3 AWACS.

В пресс-службе Восточного военного округа России рассказали, что Ил-38 выполняли учебный полет на максимальный радиус действования с перебазированием на оеративный аэродром. Задание выполняли воздушные средства Тихоокеанского флота.

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