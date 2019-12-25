Украина пообещала привлечь Россию к ответственности за крушение Boeing MH17

В МИДе Украины буду добиваться привлечения России к ответственности за трагедию с рейсом MH17.

Украина пообещала привлечь Россию к ответственности за крушение рейса MH17. Об этом сообщили журналисты УНИАН со ссылкой на пресс-службу МИД страны. Чиновники заявили, что поднимут вопрос во время обсуждения расследования в Совете Безопасности ООН. Киев считает, что Москву следует привлечь к ответственности за трагедию с малазийским Boeing, которая произошла в 2014 году на Донбассе. В результате падения воздушного лайнера погибло 298 человек. Большая часть их жертв являлась гражданами Нидерландов. Международная следственная группа установила, что самолет сбила ракета, запущенная из российского комплекса "Бук".

Напомним, что СБ по инициативе России провел закрытые консультации по началу судебного процесса. Позицию государств, участвовавших в совместном расследовании, представляла Бельгия. Во время собрания Россию призвали "прекратить распространение дезинформации".

В МИД Украины добавили, что не остановят собственное расследование авиакатастрофы. Там считают, что "чудовищное преступление" произошло благодаря поддержке со стороны РФ.

Обвиняемый по делу MH17 россиянин может остаться без перевода дела.