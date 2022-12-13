Дуглас Макгрегор рассказал о ситуации в городе.

Контроль над городом Артемовском Вооруженным силам России позволит нанести удары в северном и западном направлении зоны проведения специальной военной операции на Украине. Соответствующей информацией на YouTube-канале журналистам Стивена Гарднера поделился бывший американский советник шефа Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор. Эксперт уточнил, что группировке Вооруженных сил Украины, которая остается внутри данного населенного пункта, придется сдаться в самое ближайшее время, так как солдаты не получают нормального снабжения для обороны.

, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

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Как только земля подсохнет, Бахмут (российское название - Артемовск) станет ключевой точкой, из которой россияне смогут наступать в северном и западном направлении. <…> Город стал новым центром притяжения в этом смыслею Дуглас Макгрегор, экс-офицер США

В США указали на угрозу, которая заставит их оставить Украину через полгода.

Фото и видео: YouTube / Stephen Gardner