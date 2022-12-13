В США расшифровали "послание" от Китая в виде аэростата

Марко Рубио считает, что Пекин показал миру, что США находятся в упадке.

Американские власти расшифровали "послание" от Китая в виде аэростата, который летал в воздушном пространстве США. В эфире местного телеканала ABC сделал влиятельный сенатор в профильном комитете по разведке от Республиканской партии Марко Рубио. Законодатель объяснил, что Пекин хотел показать миру, что Вашингтон в настоящее время находится в упадке и опустошении, хотя некогда считался "великой сверхдержавой" Он уверен, что китайская сторона прекрасно понимала что и как она делает. Местный законодатель призвал шефа и руководство Пентагона дать общественности конкретные пояснения о том, почему иностранный объект не был сбит раньше и о том, какие сведения КНР успели получить.

Точно знали, что делают, и за этим стояло послание. Они понимали, что будет замечен, они знали, что правительству США придется сообщить о нем, что люди увидят его в небе. Марко Рубио, сенатор США

Байден заявил, что США "позаботятся" о ситуации вокруг метеозонда КНР.

Фото и видео: YouTube / ABC News