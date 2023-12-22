В США рассчитывают, что истребители F-16 будут предоставлены Украине в 2024 году

Патрик Райдер рассказал о военной помощи ВСУ в сфере авиации.

В американском оборонном министерстве рассчитывают, что истребители F-16 будут отправлены на Украину уже в 2024 году. Соответствующее заявление сделал во время брифинга с журналистами бригадный генерал ВВС США, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Чиновник заметил, что не может обозначить какие-либо сроки поставок боевой авиации со стороны Вашингтона армии киевского режима.

Мы прогнозируем, что F-16 будут поставлены в этом году. Сейчас у меня нет никаких дополнительных подробностей по срокам поставок истребителей. Мы будем держать вас в курсе. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

В конце августа 2023 года Нидерланды публично заявили о готовности передать Вооруженным силам Украины 42 американских истребителя F-16, а Дания пообещала Киеву 19 таких воздушных машин. Власти из Белого дом одобрили этот шаг. В Киеве выражали надежду на то, что страна получит западные истребители в первой половине 2024 года.

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Фото и видео: YouTube / Defense Now