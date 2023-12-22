Пентагон: неодобрение Конгрессом бюджета подрывает модернизацию ВС США

Усилия Пентагона по модернизации Вооруженных сил Соединенных Штатов подрываются тем, что американский Конгресс до сих пор не принял бюджет на новый финансовый год. С таким утверждением выступил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Чиновник объяснил прессе, что отсутствие новых финансовых ассигнований значительно ограничивает способность профильного ведомства осуществлять эффективное планирование в целях безопасности страны.
Я хотел бы <...> подчеркнуть острую необходимость того, чтобы Конгресс принял запрос министерства на бюджет 2024 финансового года. Эта неопределенность подрывает нашу боеготовность и ставит под угрозу важнейшие усилия по модернизации.
Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона
Напомним, что 19 января президент США Джо Байден подписал утвержденный обеими палатами Конгресса законопроект о продлении финансирования одних структур федерального правительства страны до 1 марта, а других - до 8 марта.
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Фото и видео: YouTube / Defense Now
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