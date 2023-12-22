Пентагон: неодобрение Конгрессом бюджета подрывает модернизацию ВС США

Патрик Райдер оценил влияние законодателей на безопасность США.

Усилия Пентагона по модернизации Вооруженных сил Соединенных Штатов подрываются тем, что американский Конгресс до сих пор не принял бюджет на новый финансовый год. С таким утверждением выступил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Чиновник объяснил прессе, что отсутствие новых финансовых ассигнований значительно ограничивает способность профильного ведомства осуществлять эффективное планирование в целях безопасности страны.

Я хотел бы <...> подчеркнуть острую необходимость того, чтобы Конгресс принял запрос министерства на бюджет 2024 финансового года. Эта неопределенность подрывает нашу боеготовность и ставит под угрозу важнейшие усилия по модернизации. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Напомним, что 19 января президент США Джо Байден подписал утвержденный обеими палатами Конгресса законопроект о продлении финансирования одних структур федерального правительства страны до 1 марта, а других - до 8 марта.

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Фото и видео: YouTube / Defense Now