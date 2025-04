В США раскрыли, кто может стать следующим папой Римским

Следующим папой Римским может стать выходец из Африки, Италии, Шри-Ланки или США. Такой информацией с читателями поделились авторы иностранного издания The New York Post. Журналисты сообщили о том, что ключевые кандидаты на пост в Ватикане варьируются от сторонников "неомодернистских" теологических позиций до более консервативных движений. В качестве претендентов в материале СМИ указали на филиппинского кардинала Луиса Тагле, итальянского прелата Пьетро Паролина, придерживающегося консервативных позиций и поддерживающего сотрудничество церкви с коммунистическим Китаем, а также француза Жан-Марка, которого в материале назвали "любимым" кардиналом папы Франциска.

Также в перечень попали голландский прелат Виллем Якоб Эйк, кардинал Малкольм Ранджит из Шри-Ланки и бывший ватиканский чиновник из Гвинеи Роберт Сара. Последний публично высказывалнедовольство благословением для однополых пар. Подобные заявления сделали его откровенным критиком для Франциска, что расположило к нему лидеров консерваторов. Этот кардинал может стать первым африканским папой с V века.

Вероятно, что тот, кого изберут на смену папе Франциску <...> вернет Католическую церковь к идеологическому центру.

сообщение The The New York Post