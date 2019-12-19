В США раскрыли, кто может стать следующим папой Римским

Авторы The New York Post раскрыли ключевых кандидатов на освободившееся место в Святом престоле.

Следующим папой Римским может стать выходец из Африки, Италии, Шри-Ланки или США. Такой информацией с читателями поделились авторы иностранного издания The New York Post. Журналисты сообщили о том, что ключевые кандидаты на пост в Ватикане варьируются от сторонников "неомодернистских" теологических позиций до более консервативных движений. В качестве претендентов в материале СМИ указали на филиппинского кардинала Луиса Тагле, итальянского прелата Пьетро Паролина, придерживающегося консервативных позиций и поддерживающего сотрудничество церкви с коммунистическим Китаем, а также француза Жан-Марка, которого в материале назвали "любимым" кардиналом папы Франциска.

Также в перечень попали голландский прелат Виллем Якоб Эйк, кардинал Малкольм Ранджит из Шри-Ланки и бывший ватиканский чиновник из Гвинеи Роберт Сара. Последний публично высказывалнедовольство благословением для однополых пар. Подобные заявления сделали его откровенным критиком для Франциска, что расположило к нему лидеров консерваторов. Этот кардинал может стать первым африканским папой с V века.

Вероятно, что тот, кого изберут на смену папе Франциску <...> вернет Католическую церковь к идеологическому центру. сообщение The The New York Post

Напомним, что в течение 20 дней после смерти папы в Ватикане соберется конклав из тех, кто имеет право голоса для выбора нового . После 30 туров голосования эти лица выберут двух лучших кандидатов. В результате тот из них, который первым получит две трети голосов, станет следующим папой. Похороны папы Римского Франциска должны пройти по упрощенной процедуре. Такие сведения опубликованы в документе "Порядок похорон римского понтифика" (Ordo Exsequiarum Romani Pontificis), утвержденного папой в ноябре 2024 года. Период траура после смерти Папы длится девять дней, а официальная дата похорон определяется кардиналами. Согласно апостольской конституции Римско-католической Церкви (Universi Dominici Gregis), траурные мероприятия должны состояться через четыре-шесть дней после кончины папы Римского. Предположительно, охоронная месса состоится на площади Святого Петра. В отличие от многих своих предшественников Франциск ранее изъявил желание быть похороненным не в крипте Собора Святого Петра, а в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме.

Умер папа римский Франциск.

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