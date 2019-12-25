В США раскрыли алгоритм удара по России. Журналисты издания рассказали о действии проекта Project Convergence, который дает американской армии возможности использования космических спутников и искусственного интеллекта для нанесения точечного удара по позициям противника. Среди целей могут оказаться объекты в РФ и Китае.
Низкоорбитальные спутники будут применяться для получения снимков с поля боя. далее информация будет поступать на наземную станцию обработки данных Tactical Intelligence Targeting Access Node. Там ее обработает система ИИ Prometheus. Она определит месторасположение позиций противника. Затем их координаты будут перенаправлены в систему Tactical Assault Kit. Благодаря ИИ FIRESTORM будет выбран тип оружия для наиболее эффективного уничтожения позиций врага.
Оператор согласовывает рекомендацию, и данные о наведении отправляются в систему вооружения или солдату для нанесения удара
публикация C4ISRNET
Трамп сравнил интеллект Байдена, Путина, Ким Чен Ына и Си Цзиньпина.
Фото: Pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все