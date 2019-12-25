C4ISRNET раскрыл особенности программы Project Convergence.

В США раскрыли алгоритм удара по России. Журналисты издания рассказали о действии проекта Project Convergence, который дает американской армии возможности использования космических спутников и искусственного интеллекта для нанесения точечного удара по позициям противника. Среди целей могут оказаться объекты в РФ и Китае.

Низкоорбитальные спутники будут применяться для получения снимков с поля боя. далее информация будет поступать на наземную станцию ​​обработки данных Tactical Intelligence Targeting Access Node. Там ее обработает система ИИ Prometheus. Она определит месторасположение позиций противника. Затем их координаты будут перенаправлены в систему Tactical Assault Kit. Благодаря ИИ FIRESTORM будет выбран тип оружия для наиболее эффективного уничтожения позиций врага.

Оператор согласовывает рекомендацию, и данные о наведении отправляются в систему вооружения или солдату для нанесения удара публикация C4ISRNET

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