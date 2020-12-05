В США проверят лайнеры Boeing 777 после ЧП в Колорадо. Об этом сообщается в официальном заявлении Федерального управления гражданской авиации. В директиве указывается на необходимость проверки ряда воздушных судов после инцидента в Денвере. Речь идет о ситуации, когда от борта отвалилась часть обшивки. Сейчас авиакомпанией United Airlines временно приостановлено использование 24 самолетов данного типа.
После консультаций с командой экспертов по авиационной безопасности я дал указание издать директиву летной годности при ЧС, которая обяжет провести немедленные или более интенсивные инспекции самолетов Boeing 777 c двигателями Pratt & Whitney PW4000. Это, скорее всего, будет означать, что некоторые самолеты будут выведены из эксплуатации.
Стив Диксон, глава FAA
По данным американского телеканала Fox News, в субботу из-за неисправности двигателя обломки обшивки пассажирского Boeing 777 упали в жилом районе около Денвера. Борт смог благополучно вернуться после вылета. Сведений о пострадавших нет. Управление США в ускоренном режиме проверит полые лопатки вентилятора, которыми оснащены двигатели самолетов данной модели.
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Видео: YT / FSX Aviation
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