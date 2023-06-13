Самолет American Airlines загорелся в американском Денвере

На борту находилось 173 пассажира и 6 членов экипажа.

Пассажирский самолет от американской авиакомпании American Airlines загорелся на территории международной воздушной гавани города Дэнвера в штате Колорадо. Соответствующее заявление сделали местные журналисты из телеканала FOX News. В СМИ пояснили, что инцидент на взлетно-посадочной посоле зафиксирован около 18 часов вечера 13 марта по местному времени. Находившиеся на борту люди смогли эвакуироваться по крылу лайнера. На текущий момент сведений о пострадавших нет. Речь идет о 173 пассажирах и шесть членах экипажа.

Мы благодарим членов нашего экипажа, спасательную команду и службы экстренного реагирования за их быстрые и решительные действия, направленные на обеспечение безопасности всех, кто находится на борту и на земле, в качестве приоритета. официальное заявление авиакомпании

Сотрудники телеканала ABC News со ссылкой на Федеральное авиационное управление США (FAA) указали, что самолет Boeing 737-800 направлялся из города Колорадо-Спрингс в штате Колорадо в город Даллас штата Техас, но неожиданно борт был перенаправлен в Денвер после того, как "экипаж сообщил о вибрации двигателя". В тот момент, когда воздушное судно уже подруливало к выходу на посадку, то у него загорелся двигатель. В настоящее время причины происшествия выясняются.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости США