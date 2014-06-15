Самолет спецпосланника США Уиткоффа приземлился в Москве

В западных СМИ сообщалось, что Уиткофф посетит столицу РФ.

Самолет спецпосланника президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа приземлился в Москве. Об этом сообщает "РИА Новости".

В аэропорту Внуково-2 приземлился самолет Gulfstream G650ER, который связывают с американским спецпосланником. Его визит в столицу России подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. До этого в западных СМИ сообщалось, что Уиткофф посетит Москву с целью убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня на Украине.

Ранее мы сообщали, что Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным.

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