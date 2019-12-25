  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным
Сегодня, 9:38
43
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным

0 0

Президенты обсудят ключевые вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений и союзничества двух стран.

Президетн Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил Telegram-канал "Пул Первого".

Самолет белорусского лидера вылетел из Минска утром 13 марта. Ожидается, что на переговорах Лукашенко и Путин обсудят ключевые вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений и союзничества двух стран. Также будут затронуты вопросы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства

Ранее Лукашенко подчеркнул усилия Белоруссии по разрешению ситуации на Украине.

Фото: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, владимир путин, москва, президент белоруссии, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии