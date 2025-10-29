Испытания прошли в районе завода Lockheed Martin в Палмдейле.

В США прошел первый испытательный полет сверхзвукового самолета Х-59. Об этом сообщили в пресс-службе военно-промышленной корпорации Lockheed Martin.

Испытания прошли в районе завода Lockheed Martin в Палмдейле. Полет экспериментального воздушного судна прошел штатно. По словам вице-президента подразделения корпорации под названием Skunk Works О. Джея Санчеса, этот самолет является свидетельством инноваций и экспертизы всех, кто участвовал в его разработке.

Напомним, X-59 был представлен в начале 2024 года в рамках программы Quesst. Отличительной способностью самолета является отсутствие характерного хлопка при движении выше скорости звука.

Видео: YouTube / ABS-CBN News