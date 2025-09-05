  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:04
84
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Серийный самолет SJ-100 совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре

0 0

Первый полет продлился около часа.

Серийный самолет SJ-100 совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщили в пресс-службе "Ростеха".

Отмечается, что самолет построили по серийным технологиям в Производственном центре филиала "Региональные самолеты" ПАО "Яковлев". Первый полет продлился около часа. В корпорации отметили, что процесс сертификации SJ-100 еще продолжается. Кроме того, для выпуска лайнера уже выделили производственные мощности.

Ранее мы сообщали, что самолет Air China сел в Нижневартовске из-за отказа двигателя.

Видео: Ростех

Теги: sj-100, комсомольск-на-амуре, полет, самолет
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии