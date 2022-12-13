В США прокурором для расследования обращения Байдена с секретными документами назначен Хур

Меррик Гарленд рассказал о ходе расследования против президента США.

В США специальным прокурором для расследования обращения Джо Байдена с секретными документами назначен бывший федеральный прокурор Роберт Хёр. Соответствующее заявление на брифинге с журналистами сделал американский министр по вопросам юстиции Меррик Гарленд. Он уточнил, что проводится расследование относительно ненадлежащего хранения материалов действующим главой Белого дома.

Ранее сегодня я подписал распоряжение о назначении Роберта Хёра. Документ уполномочивает его расследовать, нарушило ли какое-либо физическое или юридическое лицо закон в связи с этим делом. Спецпрокурор должен соблюдать правила, процедуры и принципы. Меррик Гарленд, глава Минюста США

Эксперт добавил, что секретная документация была обнаружена еще в ноябре 2022 года в вашингтонском офисе Джо Байдена в аналитическом центре. С того момента делом занимался чикагский прокурор Джон Лауш. Анализ сведений от Лауша показал, что требуется назначить специального прокурора по делу. Напомним, что кандидатуру на пост федерального прокурора штата Мэриленд, которую раньше занимал Хёр, ранее поддерживал Дональд Трамп.

Белый дом будет работать со спецпрокурором по делу о хранении Байденом секретных файлов.

Фото и видео: YouTube / The Justice Department