В США прокомментировали заявление Шойгу о провокации на Донбассе

Джон Кирби назвал слова министра обороны РФ не соответствующими действительности.

В США прокомментировали заявление Шойгу о готовящейся провокации на Донбассе. Официальный представитель американского оборонного ведомства Джон Кирби оценил заявление российского главы профильного ведомства Сергея Шойгу. Накануне чиновник заявил о том, что на востоке Украины находятся частные вооруженные компании из Вашингтона (порядка 120 человек), которые направлены в регион Авдеевки и Красного Лимана для проведения провокаций. Личный состав якобы оснащен химическими компонентами.

Эти заявления министра Шойгу совершенно не соответствуют действительности. Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона

Чиновник ответил на вопрос прессы о том, разговаривал ли глава Пентагона Ллойд Остин после заявления Сергея Шойгу с ним на фоне обострения обстановки на Украине. Кирби уточнил, что в настоящее время ему нечего анонсировать для корреспондентов из расписания министра.

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Фото: YouTube / Defense Flash News