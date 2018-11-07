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В США прокомментировали заявление Шойгу о провокации на Донбассе
Сегодня, 8:19
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В США прокомментировали заявление Шойгу о провокации на Донбассе

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Джон Кирби назвал слова министра обороны РФ не соответствующими действительности.

В США прокомментировали заявление Шойгу о готовящейся провокации на Донбассе. Официальный представитель американского оборонного ведомства Джон Кирби оценил заявление российского главы профильного ведомства Сергея Шойгу. Накануне чиновник заявил о том, что на востоке Украины находятся частные вооруженные компании из Вашингтона (порядка 120 человек), которые направлены в регион Авдеевки и Красного Лимана для проведения провокаций. Личный состав якобы оснащен химическими компонентами.

Эти заявления министра Шойгу совершенно не соответствуют действительности.

Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона

Чиновник ответил на вопрос прессы о том, разговаривал ли глава Пентагона Ллойд Остин после заявления Сергея Шойгу с ним на фоне обострения обстановки на Украине. Кирби уточнил, что в настоящее время ему нечего анонсировать для корреспондентов из расписания министра.

Россия надежно прикрыла свои границы в Арктике.

Фото: YouTube / Defense Flash News

Теги: джон кирби, донбасс, пентагон, сергей шойгу, химическое оружие, чвк
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Рыбаков Виктор
Сегодня 9:02

Кирби осталось потрясти колбочкой с молекулой свободы!

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