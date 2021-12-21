Сергей Шойгу рассказал о ситуации по обороне российских рубежей в арктическом регионе.

Российский министр по обороне Сергей Шойгу заявил, что Россия надежно прикрыла свои границы в Арктике. Такое заявление чиновник сделал во время выступления на расширенной коллегии в профильном ведомстве при участии президента Владимира Путина. По словам специалиста, страна защищена в регионе от иностранной агрессии благодаря строительству военных объектов, баз и установке ракетных комплексов и ПВО.

На арктических островах, архипелагах и в удалённых районах побережья завершено создание двух военных баз, организовано несение боевого дежурства подразделений ПВО и береговых ракетных комплексов. Завершается реконструкция 5 аэродромов. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Эксперт объяснил коллегам, что Вооруженные силы РФ способствовали обеспечению северного завоза в полярные регионы.

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Фото и видео: kremlin.ru