Российский министр по обороне Сергей Шойгу заявил, что Россия надежно прикрыла свои границы в Арктике. Такое заявление чиновник сделал во время выступления на расширенной коллегии в профильном ведомстве при участии президента Владимира Путина. По словам специалиста, страна защищена в регионе от иностранной агрессии благодаря строительству военных объектов, баз и установке ракетных комплексов и ПВО.
На арктических островах, архипелагах и в удалённых районах побережья завершено создание двух военных баз, организовано несение боевого дежурства подразделений ПВО и береговых ракетных комплексов. Завершается реконструкция 5 аэродромов.
Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ
Эксперт объяснил коллегам, что Вооруженные силы РФ способствовали обеспечению северного завоза в полярные регионы.
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Фото и видео: kremlin.ru
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