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Испытания беспилотника "Альтиус-РУ" завершились

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Сергей Шойгу оценил поставки ударных дронов в ВС РФ.

Глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу заявил о том, что в стране завершились испытания беспилотника "Альтиус-РУ". Об этом министр упомянул в рамках расширенной коллегии профильного ведомства при участии президента Владимира Путина. Известно, что военные создали дрон с большой продолжительностью полета. Также в армию поставляются разведывательно-ударные комплексы "Иноходец" и "Форпост".

Завершены испытания беспилотного аппарата большой продолжительности полёта "Альтиус-РУ", начаты поставки разведывательно-ударных комплексов "Иноходец" и "Форпост".

Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Шойгу заявил о создании авиаполка истребителей МиГ-31К с ракетами "Кинжал".

Фото и видео: kremlin.ru

Теги: альтиус-ру, беспилотник, минобороны, сергей шойгу
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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