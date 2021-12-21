Испытания беспилотника "Альтиус-РУ" завершились

Сергей Шойгу оценил поставки ударных дронов в ВС РФ.

Глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу заявил о том, что в стране завершились испытания беспилотника "Альтиус-РУ". Об этом министр упомянул в рамках расширенной коллегии профильного ведомства при участии президента Владимира Путина. Известно, что военные создали дрон с большой продолжительностью полета. Также в армию поставляются разведывательно-ударные комплексы "Иноходец" и "Форпост".

Завершены испытания беспилотного аппарата большой продолжительности полёта "Альтиус-РУ", начаты поставки разведывательно-ударных комплексов "Иноходец" и "Форпост". Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Шойгу заявил о создании авиаполка истребителей МиГ-31К с ракетами "Кинжал".

Фото и видео: kremlin.ru